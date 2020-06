Die »Blätter« 7/2020 sind da! 

In der Juli-Ausgabe beleuchten der Historiker Ibram X. Kendi und die Soziologin Keeanga-Yamahtta Taylor die lange Tradition rassistischer Gewalt in den USA – und zeigen Wege aus dem amerikanischen Albtraum auf. Der Soziologe Gary Younge und der Journalist Marvin Oppong richten den Blick auf den Rassismus und die Polizeigewalt in Europa. Der Journalist Michael Pollan legt die brutale Effizienz der Lebensmittelindustrie offen – die uns alle buchstäblich krank macht. Und »Blätter«-Redakteur Albrecht von Lucke analysiert den steilen Aufstieg Markus Söders inmitten der Coronakrise – und dessen Chancen, nächster Bundeskanzler zu werden.

Weitere Themen im Juli: Merkels Wende: Europas letzte Chance?, Die Lehre aus Corona: Weniger Wachstum wagen!, Ohne Lobby: Selbstständige in der Coronakrise, Apple, Google & Co.: Kommerz im Klassenzimmer, Twitter vs. Trump: Der gescheiterte Bluff, Corona unter Bolsonaro: Gesundheit oder Hunger, Heuschrecken über Ostafrika, Philosophen gegen die Bombe, Kirchen: Gefördert in alle Ewigkeit u.v.m.

Zum 1. Juli tritt das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Abfederung der Coronafolgen in Kraft. Dieses sieht unter anderem eine Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 bzw. von 7 auf 5 Prozent vor, die auf ein halbes Jahr befristet ist.

Nicht nur für den Blätter Verlag bedeutet diese zeitlich befristete Umstellung der Mehrwertsteuer einen zusätzlichen Aufwand in kürzester Zeit und ist zudem mit vielen rechtlichen Unwägbarkeiten verbunden. So kann es uns passieren, dass die Finanzverwaltung für Jahresrechnungen nachträglich wieder den ursprünglichen Steuersatz einfordert. Aus diesem Grund belassen wir unsere geltenden Jahresbruttopreise bei. Ohnehin läge die Differenz beim Jahresabo zum Normalpreis lediglich bei 1,59 Euro, beim ermäßigten Abonnement bei 1,26 Euro. Bei den Einzeltexten auf der Website liegt die Differenz im einstelligen Cent-Bereich.

