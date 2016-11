Rot-Rot-Grün im Trialog: Schaffen wir linke Mehrheiten! | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Oskar Negt

An den Anfang setze ich, aus aktuellem Anlass, eine These: Demokratie ist die einzige staatlich verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt und in ihrer komplexen Bedeutung verinnerlicht werden muss, und daher immer gefährdet ist. Ich werde daher nicht in erster Linie über Pegida und die AfD sprechen, sondern über den weit über die Bundesrepublik hinausreichenden gesellschaftlichen Kältestrom, der derartige rechtspopulistische Bewegungen erst möglich macht und in dem sich diese bewegen.

(aus: »Blätter« 12/2016, Seite 79-88)

Themen: Demokratie, Parteien und Rechtsradikalismus