von Chimamanda Ngozi Adichie

Amerika war für mich immer richtungsweisend. Selbst wenn ich mich an seiner Heuchelei rieb, erschien es doch in gewisser Weise immer sicher, wie ein Land, das wusste, was es tat. Amerika war erfrischend frei von jener, den Entwicklungsländern so vertrauten, existenziellen Unsicherheit, dass alles passieren könnte. Aber das ist es nicht länger. Es ist daher an der Zeit, auch nur der geringsten Verschiebung der Grenzen dessen zu widerstehen, was richtig und gerecht ist. […]