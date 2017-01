von Albrecht von Lucke

Lange, sehr lange hatte sich Angela Merkel Zeit gelassen, bis sie ihre neuerliche – und zweifellos letzte – Spitzenkandidatur für eine Bundestagswahl erklärte. Und der jüngste CDU-Parteitag machte deutlich, warum sie so lange gewartet hat: Die Union steht heute erheblich weiter rechts als die Kanzlerin. Selbst Merkels bisher stets auch von den Konservativen geschätztes „Ich will Deutschland dienen“ wirft nun die Frage auf, wie lange sich ihre Partei diesen Dienst noch gefallen lassen will. […]