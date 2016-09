Chronik des Monats August 2016 | Blätter für deutsche und internationale Politik

1.8. – Türkei. Präsident Erdogan übernimmt auch den Oberbefehl über die Streitkräfte und ordnet einen radikalen Umbau der Armee an. Außenminister Cavusoglu droht mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens und erinnert die Europäische Union an ihre Zusage, bis Oktober d.J. die Visafreiheit für türkische Bürger einzuführen. Im Zusammenhang mit einer Pro-Erdogan-Demonstration in Köln am 31. Juli d.J. wird der deutsche Geschäftsträger in Ankara ins Außenministerium einbestellt. Die Kölner Behörden hatten die Live-Übertragung einer Ansprache Erdogans an die Demonstranten untersagt. – Am 26.8.

(aus: »Blätter« 10/2016, Seite 125-127)