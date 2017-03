Geert Wilders: Sieg ohne Macht? | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Tobias Müller

Als der Publizist und frühere Soziologieprofessor Pim Fortuyn 2002 die niederländische Politik aufmischte, reagierte der Rest Europas verwundert bis schockiert: Scheinbar aus dem Nichts erschien da ein schwuler Dandy und setzte sich mit markigen Sprüchen gegen Multikulturalismus und angebliche Islamisierung gleich an die Spitze der Umfragen.

Fortuyn war einer der ersten Vertreter einer neuen Welle rechter Politiker auf dem Kontinent. An ihnen haftete nicht mehr der Geruch von Springerstiefeln, Wehrmachtgedenken oder Blut-und-Boden-Ideologie. Damit wurden sie auch für Durchschnittswählerinnen und -wähler interessant. Dass ausgerechnet die Niederlande, das Sinnbild von Toleranz und einer „High-sein-frei-sein“-Mentalität, zum europäischen Vorreiter dieser Rechtsentwicklung avancierten, sorgte nicht nur dort für gewaltige Irritationen.

Anderthalb Jahrzehnte später könnte das Land erneut ein Signal nach ganz Europa senden. Bei den Parlamentswahlen am 15. März droht sich die rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid (PVV) um ihren Spitzenkandidaten Geert Wilders zur stärksten politischen Kraft aufzuschwingen. Die PVV ist die Nachlassverwalterin der Fortuyn-Partei, die nach der Ermordung ihres Gründers einen rapiden Niedergang erlebte. Nun könnte Wilders die Ambitionen seines Vorgängers einlösen und einen Wahlsieg einfahren – kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich, bei der die Rechte ebenfalls auftrumpfen könnte.

Einzige ernsthafte Konkurrentin ist die regierende marktliberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) von Premier Mark Rutte. Um den dritten Platz konkurrieren Christdemokraten (CDA), die liberalen Democraten66 (D66) und GroenLinks. Sie dürften bei der zu erwartenden schwierigen Regierungsbildung eine wichtige Rolle spielen.

Die Linke hingegen steuert auf ein äußerst schwaches Ergebnis zu: Die Socialistische Partij (SP) und die abgestürzten Sozialdemokraten der Partij van de Arbeid (PvdA) rangierten in Umfragen lange im einstelligen Bereich. Die PvdA bezahlt nun offenbar den Preis dafür, dass sie ab 2012 in einer Koalition mit der VVD deren Austeritätspolitik mittrug. Die latente Krise der Sozialdemokratie würde damit einen neuen Tiefpunkt erreichen.

Identität und soziale Sicherheit

Woraus aber resultiert die heutige Stärke von Wilders‘ PVV? Wer sich deren Entwicklung anschaut, bemerkt zweierlei: Zum einen verfügt sie bereits über eine stabile Wählerbasis, die sie über den Status einer reinen Protestpartei hinaushebt. Seit ihr 2006 auf Anhieb der Sprung ins Parlament gelang, haben die Rechtspopulisten daher auch einige Krisen überstehen können, zuletzt die Verluste bei den nationalen und europäischen Wahlen von 2012 und 2014.

Zum anderen begann der aktuelle Höhenflug der PVV nicht zufällig im Herbst 2015: Damals schlug selbst beim östlichen Nachbarn Deutschland die Stimmung in Sachen Flüchtlingsaufnahme um.

Das wurde auch in den Niederlanden registriert, die eine vergleichbar überschwängliche Periode der „Willkommenskultur“ erlebt hatten. Anders als in der Bundesrepublik verlief die dortige Diskussion von Beginn an äußerst hitzig. An zahlreichen Orten kam es zu teils gewalttätigen Protesten gegen Flüchtlingsheime, begleitet von Wilders’ Twitter-Parole „Grenzen dicht!“ und seinem Appell „Leistet Widerstand“ – friedlich, wohlgemerkt.

Es ist durchaus bemerkenswert, dass sich dieser rechtspopulistische Aufschwung vor dem Hintergrund einer allgemeinen Konsolidierung vollzogen hat: Das scheidende VVD-PvdA-Kabinett unter Mark Rutte ist das erste seit 20 Jahren, das eine volle Legislaturperiode überstanden hat. Auch die wirtschaftlichen Kerndaten sind positiv: Das jährliche Wachstum beträgt seit 2015 konstant knapp zwei Prozent, die Arbeitslosigkeit sinkt und liegt aktuell bei unter sechs Prozent. Das Konsumentenvertrauen ist so hoch wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Um just diese Themen ging es bei der Wahl von 2012, die geprägt war von Eurokrise und Schuldendiskurs. Die noch um den Jahrtausendwechsel brennenden Fragen Immigration, Integration, Islam – die drei „Großen I“ – waren vor fünf Jahren in den Hintergrund gerückt. Fälschlicherweise glaubten damals viele an eine Entzauberung der Rechtspopulisten. Aus heutiger Sicht mutet diese Fehleinschätzung geradezu naiv an. Ihre Schwäche, das hat die zurückliegende Legislaturperiode deutlich gezeigt, war nur vorübergehend.

Während es die PVV im Jahr 2012 nicht vermochte, thematisch an den damaligen Diskurs anzudocken, spielt ihr der heutige in die Karten. Es hat ihr bislang nicht einmal zum Nachteil gereicht, dass ihr Wahlprogramm „auf eine Din-A4-Seite passt“, wie man stolz vermeldet. „Die Niederlande wieder unser“ lautet der Titel, und die Agenda umfasst Punkte wie „Null weitere Asylsuchende und keine Immigranten mehr aus islamischen Ländern“ oder „Die Niederlande wieder unabhängig. Also raus aus der EU“. Der Koran soll verboten, Moscheen sowie islamische Schulen sollen geschlossen werden.

Dies ist allerdings nur die eine Seite. Seit ihrer Gründung setzt die Partei neben dem knallharten Kurs bei Zuwanderung und Sicherheit auf ein „mitfühlendes“ soziales Profil. Im Wahlprogramm hieß es lange „Mehr Blau auf den Straßen“ und „Mehr Hände am Bett“, sprich: mehr Polizei und mehr Betreuung. Heute fordert Wilders, die Erhöhung des Renteneintrittsalters ebenso rückgängig zu machen wie die Einschnitte der aktuellen Regierung im Pflege- und Seniorenbereich. Außerdem will die PVV die Mieten senken und die obligatorische Eigenbeteiligung an der Krankenversicherung abschaffen.

Dieser Kurs markiert zugleich Wilders’ Abkehr vom neoliberalen Kurs seiner früheren Partei VVD. 2004 hatte er diese nach einem Konflikt über die mögliche EU-Mitgliedschaft der Türkei verlassen. Die PVV war daher nie bloß die monothematische Anti-Islam-Partei, als die sie international oft wahrgenommen wird. Wenn PVV-Anhänger über die Gründe ihrer Wahlentscheidung sprechen, nennen sie in der Regel zwei ausschlaggebende Themen: einerseits Identität und Zuwanderung sowie andererseits Soziales.

Schwierige Regierungsbildung

Ob die Partei mit dieser Agenda nun tatsächlich die Wahlen gewinnen kann, hängt vor allem von einer Frage ab: Werden jene, die in Umfragen Sympathie für die PVV erkennen lassen, auch in der Wahlkabine daran festhalten? Schon oft hat die Partei schlechter abgeschnitten als erwartet, weil potentielle Anhänger sich im letzten Moment umbesannen und lieber eine traditionelle Partei wählten. Doch es ist durchaus wahrscheinlich, dass die aktuelle populistische Erfolgswelle die Diskrepanz zwischen Umfragen und Urne diesmal verkleinern, wenn nicht gar aufheben wird.

Daher rückt eine weitere Frage in den Fokus: Wie könnte die PVV von der Wahlsiegerin zur Regierungspartei werden? Oder besser gefragt: Ist das überhaupt möglich? Geert Wilders lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass er Premierminister werden will. Dann, so tönte er Ende 2016 in einem Interview mit der Boulevardzeitung „Telegraaf“, werde er „klar Schiff machen“: „Dass wir wieder Herr im eigenen Land werden und dem Tsunami an Ausländern, die hier nicht hingehören, ein Ende bereiten.“[1]

Doch just wegen solcher Parolen hatten alle relevanten Parteien bereits lange vor der Wahl eine Koalition mit der PVV ausgeschlossen. Das erinnert ein wenig an den belgischen cordon sanitaire der 1990er und Nuller Jahre, als alle Parteien übereinkamen, nicht mit dem rechtsextremen Vlaams Belang zu koalieren. Zuletzt schloss sich dem auch der zunächst zögerliche Premier Mark Rutte an, der erneut Spitzenkandidat der VVD ist. Sein Abwarten war dem rechten VVD-Flügel geschuldet, der durchaus eine inhaltliche Nähe zur PVV aufweist, entsprechende Forderungen allerdings rhetorisch anders verpackt. Jedoch war Rutte noch das jähe Ende seiner vorigen Amtsperiode 2012 in prägender Erinnerung: Damals stürzte seine Minderheitsregierung, als Wilders ihr die notwendige Unterstützung im Parlament entzog.

Umgekehrt gilt: Eine Regierung ohne die Rechtspopulisten ist wahrscheinlich, würde aber wohl mindestens drei Partner benötigen. Das liegt an der sprichwörtlichen Zerklüftung der Parteienlandschaft in den Niederlanden, wo es keine Fünfprozenthürde gibt, sondern nur eine rechnerische von 0,67 Prozent. Folglich besteht die Tweede Kamer gegenwärtig aus nicht weniger als 18 Fraktionen, darunter elf Parteien, vier Einmann- und zwei Zweimannfraktionen. Dass die scheidende Koalition aus VVD und PvdA 2012 erstaunlich schnell geschmiedet wurde, lag denn auch keineswegs an inhaltlicher Nähe, sondern an der Einsicht, dass es selbst rechnerisch kaum Alternativen gab.

Neubelebung der Konsenskultur ?

In der aktuellen Gemengelage bedeutet das: Um eine Regierung ohne die PVV bilden zu können, ist eine urniederländische Qualität gefragt – der politische Kompromiss. Die Parteien müssen quasi zu einer besonderen Form des „Polderns“ finden, jener so charakteristischen Konsenskultur des niederländischen politischen Systems. „Poldern“ bezeichnet eigentlich einen Konsens, den die niederländischen Gewerkschaften und Arbeitnehmer während der Rezession von 1982 schlossen. Er ließ sich auf eine einfache Formel bringen: Lohnzurückhaltung gegen Arbeitsplätze. Aber auch jenseits von Arbeitskämpfen und sozialer Frage bestimmen Pragmatismus und Ausgleich traditionell das politische Klima des Landes.

Genau diese Konsensdemokratie freilich wird seit nunmehr 15 Jahren heftig attackiert. Schon Fortuyn zog gegen die als „Elite“ verschrienen Vertreter des politischen Establishments zu Felde. Er veröffentlichte einst ein anklagendes Buch über den „Scherbenhaufen“ der sozialliberalen Periode von 1994 bis 2002, die er als Politiker auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen wollte.

Auch Wilders inszeniert sich seit seinem Abschied von der VVD als Rebell und Anwalt der kleinen Leute gegen die vermeintliche Elite in Den Haag. Für ihn bildet Poldern den Inbegriff fauler Kompromisse und Hinterzimmerdeals, es gilt ihm als ein Mittel zum Machterhalt einer politischen Kaste, von der er sich ganz demonstrativ distanziert. Verkörpert wird diese von niemandem mehr als von Premierminister Mark Rutte, der sich erst von der PVV zur Macht verhelfen ließ und danach mit den Sozialdemokraten „in See stach“, wie man in den Niederlanden sagt.

Ethnisierung des Wahlverhaltens

Die PVV ist allerdings nicht die einzige Partei, die den etablierten Kräften den Kampf angesagt hat. Dazu kommen zahlreiche neugegründete Parteien, die oft rhetorisch einen Graben oder eine Kluft zwischen „Den Haag“ und „den Bürgern” betonen. Besonders deutlich wird dies bei „Forum voor Democratie“ (FvD) und „Geen Peil“, die aus dem Referendum über den EU-Ukraine-Vertrag im April 2016 hervorgingen. Auch Jan Roos, der Spitzenkandidat der neuen rechten Partei Voor Nederland(VNL), gehörte zu den Initiatoren der Volksbefragung. Die Debatte um das Assoziierungsabkommen lieferte der Ablehnung, die weite Teile der Bevölkerung gegenüber „Den Haag“ hegen, neuen Nährstoff. Denn obwohl der Vertrag mehrheitlich abgelehnt wurde – wenn auch bei niedriger Beteiligung –, setzte Rutte alles daran, ihn dennoch zu ratifizieren. Nach monatelangen Verhandlungen mit seinen EU-Amtskollegen gelang ihm dies schließlich auch, was den allgemeinen Unmut noch verstärkte.

Zur neuen Unübersichtlichkeit in den Niederlanden passt eine weitere, noch junge Entwicklung: die Ethnisierung des Wahlverhaltens. Sie zeigt sich an der ebenfalls neu formierten Partei DENK. Gegründet wurde sie 2015 von Selçuk Öztürk und Tunahan Kuzu, die ein Jahr zuvor aus der PvdA-Fraktion geworfen wurden. Die Sozialdemokraten wollten die Aktivitäten konservativer türkischer Organisationen wie Milli Görus und der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet unter die Lupe nehmen. Weil Öztürk und Kuzu das ablehnten, kam es zum Bruch.

Internationale Medien präsentieren DENK hingegen meist als ein attraktives Projekt, dem sie gerne die Bezeichnung „Migrantenpartei“ anhängen. Tatsächlich wirkt die selbst erklärte „politische Bewegung“ wie ein Gegenpol zur PVV. Schließlich bekennt sie sich explizit zu Emanzipation und Diversität in Abgrenzung zu „Rechtsruck und Verhärtung der Gesellschaft“. Die betont anti-rassistische Agenda – bis hin zur Umbenennung von Straßen, die an Kolonialismus und Sklaverei erinnern – spricht auch Anhänger linker Parteien an.

Auf der anderen Seite fallen insbesondere die beiden Schlüsselfiguren Öztürk und Kuzu immer wieder durch ihre latente AKP-Nähe auf. Auch den Genozid an den Armeniern erkennt DENK nicht an. Von Kuzu gibt es zudem Videoaufnahmen von einer Rede, die er 2015 auf einer Demonstration in Rotterdam hielt, bei der auch Symbole der türkischen faschistischen „Grauen Wölfe“ gezeigt wurden. Der linke niederländische Publizist Mehmet Kirmaci wirft den DENK-Gründern daher vor, „bei jeder Kritik an Ankara die höchstmöglichen Verteidigungsmauern hochzuziehen“.

Sollte DENK die von ihr angestrebten fünf Parlamentssitze gewinnen, dürfte das vor allem zu Lasten der Sozialdemokraten gehen, die bislang das Gros türkischer und muslimischer Stimmen auf sich vereinten. Ein gutes Abschneiden bei der Parlamentswahl dürfte der Partei Auftrieb geben – und DENK-Nachahmer in anderen europäischen Ländern finden.

Doch fest steht: Schon allein wegen ihrer geringen Größe wird DENK nicht den Gegenpol zu den Rechtspopulisten bilden. Diese Aufgabe bleibt den etablierteren Parteien vorbehalten. Sie werden spätestens ab dem 15. März die Stabilität der niederländischen Demokratie unter Beweis stellen müssen.

(aus: »Blätter« 3/2017, Seite 17-20)

