Aufstand der Gelbwesten: Macron im freien Fall?

von Miguel de la Riva

Sie ziehen die Warnweste aus dem Kofferraum über, blockieren den Kreisverkehr am Ortseingang oder übernehmen die nächste Mautstation auf der Autobahn und lassen alle Fahrzeuge umsonst durch: Seit Wochen wird ganz Frankreich von den „Gilets jaunes“, den „Gelbwesten“, in Atem gehalten.

Was in der Provinz mit verstreuten Aktionen entnervter Autofahrer gegen eine ökologisch motivierte Steuererhöhung auf Treibstoffe begann, hat sich mittlerweile zu einem explosiven Aufstand gegen Präsident Emmanuel Macron und seine neoliberale Reformpolitik entwickelt – mit wöchentlichen Großdemonstrationen in Paris und anderen Metropolen, auf denen es bei Straßenschlachten mit der Polizei zu hunderten Verletzten kommt.

(aus: »Blätter« 1/2019, Seite 21-24)

Themen: Soziale Bewegungen, Demokratie und Europa