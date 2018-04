West-Balkan im Wartesaal

Sechs Länder auf dem sogenannten Westbalkan wollen und sollen der Europäischen Union beitreten. Ungewiss ist nur, wann es für Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, das Kosovo, Albanien und Mazedonien so weit sein wird. Jahr für Jahr misst die EU-Kommission in ihren „Fortschrittsberichten“, wie weit die Kandidaten auf ihrem Weg schon vorangekommen sind. Dieses Muster gilt in seinen Grundzügen seit dem EU-Gipfel von Thessaloniki im Jahr 2003. Es wurde in fünfzehn Jahren von niemandem ernsthaft in Zweifel gezogen und avancierte so im zunehmend unsicheren Europa zu einer der letzten Gewissheiten.

(aus: »Blätter« 5/2018, Seite 29-32)

Themen: Europa, Demokratie und Migration