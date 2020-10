Zombieindustrialismus: Corona oder die Verwahrlosung der Vernunft

Die Corona-Pandemie ist eine Naturkatastrophe, aber sie ist zugleich weit mehr als das. In ihr spiegeln sich die Stärken und Schwächen der Gegenwartsgesellschaften. Sie erinnert die Menschen daran, dass sie Naturwesen sind und der Naturbeziehung verhaftet bleiben. Einerseits konnten sie ihre Spielräume in der Natur mittels Wissenschaft und Technik erheblich erweitern, andererseits steigerten sie gerade dadurch jene Naturvergessenheit, die der blinde Fleck in der Weltwahrnehmung des überkommenen, aber längst global hegemonialen Industrialismus ist. Corona offenbart eine regelrechte Verwahrlosung der Vernunft und untergräbt das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Staaten und Regierungen.

Mit der Pandemie sehen Politik und Gesellschaft sich wieder auf eine ursprüngliche, sozusagen sokratische Position zurückverwiesen. Corona zeigt, wie abhängig sie von der Natur sind. Und wie begrenzt ihr Wissen ist. Und wie sehr die Gesellschaft auf Erkenntnisse einer Wissenschaft angewiesen ist, die ihrerseits vor neuen Herausforderungen steht und sich erst mühsam vorantasten muss. Damit ist die Corona-Krise zum Feld eines Kampfes um die Vernunft geworden, der heute weltweit tobt.

Gleichzeitig sind die Entscheidungen, die Politik gegenwärtig treffen muss, denkbar weitreichend. In der Pandemie reichen sie bis hin zu massiven Einschränkungen der Freiheitsrechte, also zentralen Werten der Demokratie.