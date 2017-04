Die Flüchtlingsrevolution oder: Die Wiederkehr des Politischen | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Marc Engelhardt

Schenkt man den Medien Glauben, befindet sich Europa seit bald zwei Jahren in der „Flüchtlingskrise“. Dabei geht schon der Begriff an der Qualität und an der Dimension des Ereignisses vollkommen vorbei. Und genauso verhält es sich mit den Antworten auf diese „Krise“: Was gegenwärtig unter dem „Marshallplan für Afrika“ firmiert, ist nichts anderes als der Versuch, die ökonomische Dominanz des Nordens und Westens zu verteidigen.[1]

(aus: »Blätter« 4/2017, Seite 115-120)

Themen: Afrika, Entwicklungspolitik und Migration