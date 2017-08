Vor zwei Jahren, im Sommer 2015, eskalierte das, was in den Medien herkömmlicherweise als „Flüchtlingskrise“ bezeichnet wird. Dabei hatten sich bereits in den Monaten zuvor die Anzeichen gehäuft, dass sich immer mehr Menschen aus dem Nahen Osten, insbesondere aus dem umkämpften Syrien, auf den Weg nach Europa machen würden. Doch die Bundesregierung hatte lange Zeit sämtliche Anzeichen verdrängt.

(aus: »Blätter« 8/2017, Seite 17-20)

Themen: Migration, Arbeit und Sozialpolitik