von Michael Brenner

2017 wird für Israel ein Jahr der Jubiläen: 120 Jahre Erster Zionistenkongress, 100 Jahre Balfour-Deklaration, 70 Jahre UN-Teilungsbeschluss von Palästina und 50 Jahre Sechstagekrieg. Und zweifellos wird man an diese Jahrestage in höchst unterschiedlicher Art und Weise erinnern, was die Spaltung in Israel, aber auch in der jüdischen Gemeinschaft darüber hinaus noch einmal verdeutlichen wird.

(aus: »Blätter« 2/2017, Seite 21-23)

Themen: Naher & Mittlerer Osten und USA