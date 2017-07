Schlacht um Katar | Blätter für deutsche und internationale Politik

Seit Wochen herrscht ein offener Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf der einen Seite und Katar auf der anderen Seite. Dieser Streit führt zu weiteren bedeutenden Entwicklungen und regionalen Dynamiken im Mittleren Osten, wo die Lage ohnehin vielerorts dramatisch ist – vor allem im Jemen, in Syrien, im Irak, in Libyen und in den Palästinensergebieten. Ein genauerer Blick auf jeden einzelnen dieser Konflikte verweist unweigerlich auf andere Brandherde. Erneut zeigt sich, wie stark die vielen Akteure und Probleme miteinander verbunden sind. Aus diesen Verstrickungen ist bereits viel Gewalt und Unsicherheit in der arabischen Region entstanden.

(aus: »Blätter« 7/2017, Seite 37-38)

Themen: Naher & Mittlerer Osten, Demokratie und Krieg und Frieden