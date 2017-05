Unsere schöne imperiale Lebensweise | Blätter für deutsche und internationale Politik

Im Februar 1994 erschien in der Zeitschrift „The Atlantic Monthly“ ein Beitrag des US-amerikanischen Journalisten Robert D. Kaplan mit dem Titel „Die kommende Anarchie“.[1] Am Beispiel Westafrikas widmet sich der Autor der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung der sogenannten unterentwickelten Welt und zeichnet ein äußerst düsteres Bild derselben. Dessen Wirkung wird noch gesteigert durch die suggestiven Fotos von verstopften Straßen in südlichen Mega-Cities, von Slums und verschmutzten Flüssen, von Kindersoldaten und Bürgerkriegsszenen, mit denen der Beitrag unterlegt ist.

(aus: »Blätter« 5/2017, Seite 75-82)

Themen: Ökologie, Globalisierung und Kapitalismus