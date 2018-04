Russland unter Anklage: Das Nowitschok-Mysterium

von Craig Murray

In den vergangenen Jahren gab es oft Spekulationen darüber, dass in den frühen 1970er Jahren als Teil des sogenannten Foliant Programms eine vierte Generation von Nervengasen, sogenannte Nowitschoks (Newcomer), in Russland entwickelt wurden – mit dem Ziel, einen Kampfstoff zu finden, der militärische Verteidigungsmaßnahmen unterlaufen würde. Informationen über diese chemischen Verbindungen waren in der Öffentlichkeit sehr spärlich, die meisten kamen von einem russischen Dissidenten und Militärchemiker mit dem Namen Wil Mirsajanow. Es wurde jedoch nie eine unabhängige Bestätigung über Struktur oder Eigenschaften von solchen chemischen Verbindungen veröffentlicht.

Im Jahr 2016 publizierte Robin Black – der Leiter des Aufklärungslaboratoriums von Großbritanniens einziger Anlage für chemische Waffen in der Forschungseinrichtung Porton Down und ein früherer Kollege von David Kelly[1] – in einem renommierten Wissenschaftsjournal einen Artikel, wonach der Beweis für die Existenz von Nowitschoks dürftig und ihre Zusammensetzung unbekannt sei.[2] Dennoch behauptet jetzt die britische Regierung, im Falle des Anschlags auf Sergej Skripal und seine Tochter, eine Substanz aus dem Stegreif identifizieren zu können, die ihr eigenes Forschungszentrum für biologische Waffen niemals zuvor gesehen hat und deren Existenz ungesichert ist. Schlimmer noch: Sie behauptet nicht nur, diese Substanz identifizieren zu können, sondern auch deren Herkunft nachweisen zu können. Wenn man sich Blacks Publikation vor Augen hält, dann ist es offensichtlich, dass dies nicht wahr sein kann.

Die internationalen Experten für chemische Waffen teilen Blacks Auffassung. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) ist eine Abteilung der UN, die in Den Haag angesiedelt ist. Hier folgt der Bericht ihrer Wissenschaftsabteilung aus dem Jahre 2013, die aus US-amerikanischen, französischen, deutschen und russischen Vertretern zusammengesetzt war und in der Black Großbritannien vertrat: „[Der wissenschaftliche Beirat] betont, dass die Begriffsbestimmung über giftige Chemikalien in dem Abkommen alle potentiellen chemischen Verbindungen einschließt, die als Chemiewaffen benutzt werden könnten. Was neue giftige Verbindungen anbelangt, die nicht im chemischen Verzeichnis aufgelistet sind, die aber dennoch ein Risiko für das Abkommen sein könnten, weist der wissenschaftliche Beirat auf die ‚Nowitschoks’ hin. Der Name ‚Nowitschoks’ wird in einer Veröffentlichung von einem früheren sowjetischen Wissenschaftler benutzt, der berichtet hat, nach einer neuen Klasse von Nervengiften zu forschen, die als binäre chemische Waffen angewendet werden könnten. Der wissenschaftliche Beirat möchte hiermit feststellen, dass er nicht über ausreichende Informationen verfügt, um sich über die Existenz oder die Eigenschaften von ‚Nowitschoks’ äußern zu können.“[3]

Die OPCW war in der Tat so skeptisch über die Existenz von Nowitschoks, dass sie beschloss – mit dem Einverständnis der USA und Großbritanniens – weder sie noch deren angebliche Vorläufer auf ihre Verbotsliste zu setzen. Kurzum, die breite Gemeinschaft der Wissenschaftler nahm an, dass Mirsajanow zwar an Nowitschoks arbeitete, zweifelte aber an seinem Erfolg. Angesichts der Tatsache, dass die OPCW die Existenz von Nowitschoks bezweifelt, wäre es ungemein wichtig gewesen, dass Großbritannien der OPCW eine Probe davon hätte zukommen lassen – wenn man denn eine solche überhaupt hatte. Großbritannien ist zudem vertraglich verpflichtet, dies zu tun. Russland seinerseits hat dagegen einen Antrag an die OPCW gerichtet, dass Großbritannien eine Probe des Materials aus Salisbury einreichen solle, damit sie international untersucht werden könne. Aber London weigerte sich, dies zu tun. Stattdessen sollten Ermittler der OPCW am Tatort in Salisbury Proben nehmen, was dann auch geschah.

Ein weiterer Teil der Anschuldigungen von Theresa May ist, dass Nowitschoks nur in bestimmten militärischen Einrichtungen hergestellt werden können. Doch das ist nachweislich nicht wahr. Wenn es die Nowitschoks denn wirklich gibt, so wurden sie mutmaßlich so gestaltet, dass sie mühelos in jeder chemischen Werkstatt hergestellt werden können – das war ein Hauptaspekt davon. Der einzige reelle Beweis für die Existenz von Nowitschoks war die Aussage des früheren sowjetischen Wissenschaftlers Mirsajanow. Der aber schrieb bereits 1995: „Man sollte nicht vergessen, dass die chemischen Verbindungen der Vorläufer von A-232 oder ihre binäre Variante Nowitschok-5 gewöhnliche Organophosphate sind, die in gewerblichen chemischen Fabriken hergestellt werden können, die auch solche Produkte wie Dünger und Pestizide herstellen.“[4]

Wissenschaftlich gesehen, kann Porton Down unmöglich in der Lage gewesen sein, auf russisches Nowitschok zu schließen, wenn es niemals eine russische Probe davon besessen hat, um sie damit vergleichen zu können. Sie mögen eine Probe gefunden haben, die identisch mit einer Formel von Mirsajanow ist, aber da dieser die Formel bereits vor zwanzig Jahren veröffentlichte, belegt dies nicht ihre russische Herkunft. Wenn Porton Down sie synthetisch herstellen kann, so können das außer den Russen viele andere auch. Und schlussendlich: Mirsajanow ist ein usbekischer Name und das Nowitschok-Programm, sollte es denn existiert haben, lief zwar in der Sowjetunion, aber weit entfernt vom heutigen Russland, im heute usbekischen Nukus. Während meiner Zeit als Botschafter dort habe ich die Chemiewaffenfabrik in Nukus selbst besucht. Sie war abgebaut und sicher, alle Vorräte waren vernichtet und die Ausrüstung war, meiner Erinnerung nach, damals von der US-Regierung demontiert worden. Es gab in Wirklichkeit niemals einen Beweis für die Existenz von Nowitschoks im heutigen Russland.

Zusammenfassend lässt sich somit Folgendes feststellen. Erstens: Porton Down hat in seinen Veröffentlichungen bestätigt, niemals irgendwelche russischen Nowitschoks gesehen zu haben. Die britische Regierung hat keine Informationen, die einem „Fingerabdruck“ gleichkommen würden, wie zum Beispiel Verunreinigungen, nach denen diese Substanz eindeutig Russland zugeordnet werden könnte. Zweitens: Bis heute waren weder Porton Down noch die weltweiten Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) von der Existenz von Nowitschoks überzeugt. Drittens: Das Vereinigte Königreich hat sich geweigert, der OPCW eine Probe zur Verfügung zu stellen. Viertens: Nowitschoks wurden hauptsächlich entwickelt, um auf Basis herkömmlicher Bestandteile in jedem wissenschaftlichen Labor hergestellt werden zu können. Die Amerikaner haben die Einrichtung, die Nowitschoks angeblich entwickelt hat, studiert und abgerissen. Es entspricht somit nicht der Wahrheit, dass nur die Russen sie, so es Nowitschoks denn tatsächlich gibt, hergestellt haben könnten, wenn das potentiell jeder konnte. Fünftens: Das Nowitschok-Programm war in Usbekistan angesiedelt und nicht in Russland. Sein Vermächtnis wurde nicht an die Russen weitervererbt, sondern an die Amerikaner, zu Zeiten ihrer Allianz mit Karimow.

Wo sind die Beweise?

Doch genau dieselben Leute, die einst versichert haben, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hätte, wollen uns jetzt weismachen, Wladimir Putin benutze Nowitschok, um Menschen auf britischem Boden anzugreifen. Wie bei der Geschichte von den irakischen Massenvernichtungswaffen ist es auch hier unerlässlich, nachzuprüfen ob die Beweise auch schlüssig sind. Ein wichtiges Wort jedenfalls fehlte bei der Erklärung von Theresa May am 17. März: das Wort „nur“. Sie sagte nämlich nicht, dass das benutzte Nervengift nur von den Russen hergestellt wurde. Sie sagte vielmehr, dass diese Gruppe von Nervenkampfstoffen „von den Russen entwickelt“ worden war. Antibiotika wurden von einem Schotten entwickelt, aber das ist kein Beweis dafür, dass alle Antibiotika heutzutage auch von Schotten verabreicht werden. Die Giftgase der Nowitschok-Gruppe – ein weitgefasster Begriff für jene Gruppe von neuen Nervengiften, die die Sowjetunion vor fünfzig Jahren entwickelt haben soll – sind mit größter Wahrscheinlichkeit von Porton Down analysiert und kopiert worden. Porton Down produzierte damals chemische und biologische Waffen und noch heute produziert es solche in geringen Mengen zur Verteidigung und um Gegengifte zu entwickeln. Nach dem Zerfall der Sowjetunion stellten russische Chemiker eine Menge von Informationen über diese Nervengifte zur Verfügung.

Nowitschok ist demnach keine spezifische Substanz, sondern eine Klasse von neuen Nervengiften. Übereinstimmend wird berichtet, dass sie entworfen wurden, um besonders beständig und um ein Vielfaches wirksamer zu sein als Sarin oder VX. (Das allerdings ist kaum vereinbar mit der Tatsache, dass bisher zum Glück noch niemand daran gestorben ist und dass diejenigen, die damit möglicherweise in Berührung kommen, angeblich nur ihre Kleidung waschen müssen.) Von einer guten Quelle im FCO, dem britischen Außenministerium, habe ich die Bestätigung erhalten, dass die Wissenschaftler von Porton Down nicht die Möglichkeit haben, den Nervenkampfstoff als einen von Russland hergestellten Kampfstoff zu identifizieren und dass sie verbittert über den Druck auf sie sind, es doch zu tun. Porton Down würde – nach einem eher schwierigen Meeting, wobei das Folgende als Kompromiss herauskam –, nur die Formulierung „von einer Art, wie sie von Russland entwickelt wurde“ unterschreiben.

Die Russen haben vermutlich im Nowitschok-Programm nach einer Generation von Nervenkampfstoffen geforscht, die mit handelsüblichen Ausgangsstoffen wie Dünger und Insektiziden hergestellt werden könnten. In diesem Sinne ist die Substanz ein Nowitschok. Es ist von dieser Art. Genauso wie ich auf einem Laptop schreibe, der in den Vereinigten Staaten entwickelt, aber in China hergestellt wurde. Dies war jedem aus dem Regierungsviertel (wörtlich: „anybody with a Whitehall background“) seit einigen Tagen klar. Die Regierung hat niemals gesagt, dass der Nervenkampfstoff in Russland hergestellt wurde oder dass nur Russland ihn hätte herstellen können. Die exakte Formulierung „eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde“ hat Theresa May im Parlament benutzt; sie wurde vom Vereinigten Königreich im UN-Sicherheitsrat benutzt, von Boris Johnson in der BBC – und, am verräterischsten von allem, ist „eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde“, genau der Satz, der in der gemeinsamen Erklärung des Vereinigten Königreiches, der USA, Frankreichs und Deutschlands benutzt wurde: „Der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde, stellt die erste offensive Anwendung eines solchen Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar.”

Wenn von derselben sorgfältig ausgewählten Formulierung niemals abgewichen wird, dann weiß man, dass sie das Resultat eines sorgfältig gewählten Kompromisses des Regierungsviertels ist. Meine Quelle im Außenministerium und ich erinnern uns noch an den außergewöhnlich hohen Druck auf das Personal des Außenministeriums und anderer Beamter, das schmutzige Dossier über die irakischen Massenvernichtungswaffen abzuzeichnen, einen Druck, den ich in meinem Buch „Murder in Samarkand“ wiedergegeben habe. Es taugt offenbar zum Vergleich mit dem, was jetzt passiert, besonders in Porton Down, aber ohne meine Soufflage. Nebenher habe ich auch noch die Presseabteilung der OPCW angeschrieben und sie gebeten, mir zu bestätigen, dass es niemals einen schlagenden Beweis für die Existenz russischer Nowitschoks gegeben hat und dass das Programm zur Vernichtung der russischen Chemiewaffen letztes Jahr abgeschlossen wurde.

Kennen Sie diese interessanten Tatsachen?

Die Inspektoren der OPCW hatten über ein Jahrzehnt lang vollen Zugang zu allen russischen Einrichtungen zur Herstellung von Chemiewaffen – einschließlich denjenigen, die vom vermutlichen Nowitschok-Whistleblower Mirsajanow benannt worden waren – und letztes Jahr haben die Inspektoren der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen die letzten 40 000 Tonnen russischer Chemiewaffen zerstört. Im Vergleich dazu ruht das Programm zur Zerstörung amerikanischer Chemiewaffen seit fünf Jahren. Auch Israel hat umfangreiche Lager von chemischen Waffen, aber es weigert sich, sie der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen zu melden.

Bis zu dieser Woche war die fast einhellige Meinung aller Experten für Chemiewaffen sowie auch die offizielle Stellung der OPCW, dass Nowitschoks vor allem ein theoretisches Entwicklungsprogramm waren, das die Russen nie abgeschlossen oder wirklich synthetisiert und hergestellt hatten. Darum stehen sie auch nicht auf der Liste der von der OPCW verbotenen Chemiewaffen. Porton Down ist sich nicht sicher, dass, wenn überhaupt, es die Russen waren, die Nowitschok hergestellt haben. Von daher heißt es: „eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde“. Man beachte: entwickelt, nicht gemacht, hergestellt oder produziert. Es ist eine sorgfältige Wörterpropaganda. Eines Typs, wie sie von Lügnern entwickelt wurde.

Umso mehr bin ich zutiefst aufgeschreckt von den hektischen Anstrengungen der Geheimdienst-, Spionage- und Rüstungsindustrien, die Russenphobie zu schüren und einem neuen Kalten Krieg den Weg zu bereiten. Besonders besorgt bin ich über die Anzahl von „Experten“ des Kalten Krieges, die jetzt die Nachrichten beherrschen. Ich schreibe hier als jemand, der durchaus glaubt, dass Agenten des russische Staates Alexander Litwinenko ermordet haben und dass der russische Geheimdienst zumindest einen Teil der Bombenanschläge auf Appartments ausgeführt hat, die den Ausschlag für den brutalen Angriff auf Tschetschenien geliefert haben. Ich bin überdies auch der Auffassung, dass die russische Besetzung der Krim und von Teilen Georgiens illegal ist.

Doch die naive Sicht, die die Welt in „Gute“ und „Böse“ unterteilt, mit unserer eigenen herrschenden Klasse als den Guten, ist Unfug. Ich war in Usbekistan selbst Zeuge der Bereitschaft der Sicherheitsbehörden des Vereinigten Königreichs und der USA, Erkenntnisse anzunehmen und zu bestätigen, von denen sie wussten, dass sie falsch waren, nur um ihre politischen Ziele weiter zu verfolgen. Wir sollten daher hinsichtlich der jetzigen antirussischen Geschichte sehr skeptisch sein. Es gibt viele mögliche Verdächtige bei diesem Angriff.

Der Artikel basiert auf mehreren Blog-Beiträgen, die unter www.craigmurray.org.uk und in deutscher Übersetzung unter www.nachdenkseiten.de erschienen sind.

[1] David Kelly war der Chemiewaffenexperte und Whistleblower, der die Geheimdienstlüge über die irakischen Massenvernichtungswaffen ans Licht brachte und dann unter seltsamen Umständen ums Leben kam.

[2] Robin Black, Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents, Royal Society of Chemistry, 2016.

[3] OPCW, Bericht des wissenschaftlichen Beirats über Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie für die dritte Berichtskonferenz, 27.3.2013.

[4] Vil Mirzayanov [deutsche Transkription: Wil S. Mirsajanow], Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View, in: Amy E. Smithson, ders., Gen Lajoie und Michael Krepon, Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, in: „Stimson Report N° 17“, Oktober 1995, S. 21.

(aus: »Blätter« 4/2018, Seite 53-58)

