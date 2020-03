Trumps gefährlicher Nahost-Plan

Für Unterstützer Israels mag es verlockend sein, den Nahost-Friedensplan der US-Regierung zu preisen: Denn Donald Trump sprach bei dessen Präsentation begründete israelische Sorgen an, etwa dass sich die palästinensische Autonomiebehörde unnachgiebig zeigt und dass sie die Bevölkerung aufwiegelt. Er erwähnte auch die Verbindung des jüdischen Volkes mit Jerusalem und dem Land Israel. Tatsächlich scheint Israel nach diesen Vorschlägen mit mehr Land dazustehen, als es Trumps Vorgänger jemals in Betracht gezogen haben. Der US-Präsident kleidete den Plan in die Sprache einer Zwei-Staaten-Lösung, die bei Unterstützern Israels allgemein als das beste Rezept gilt, um Sicherheit, Demokratie und den jüdischen Charakter des Landes zu bewahren. Und während alle vorherigen, derart weitreichenden Vorschläge das politische Spektrum in Israel gespalten hatten, begrüßte jetzt selbst der schärfste Rivale von Premierminister Benjamin Netanjahu, Benny Gantz, Trumps Plan als „historisch“.

Doch Trump und Netanjahu hätten den Vorschlag ohne weiteres auch als Ein-Staat-Lösung beschreiben können, sieht er doch eine israelische Annexion von großen Teilen des Westjordanlandes und eine ständige Präsenz israelischer Sicherheitskräfte in der Region vor. Stattdessen wählten sie das mainstreamtaugliche Zwei-Staaten-Label und verbanden es mit revanchistischen Praktiken, die eigentlich zu einem einzigen Staat führen müssen.