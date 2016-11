Die große Trump-Show | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Daniel Leisegang

Einen solchen Wahlkampf haben die Vereinigten Staaten von Amerika noch nicht erlebt. Vor allem die verbalen Ausfälle des Immobilienmoguls Donald Trump sorgten tagtäglich für neue Schlagzeilen. Dass Trump die Wahl am Ende überraschend klar gewonnen hat und in wenigen Wochen als neuer Präsident vereidigt wird, verdankt er dabei nicht zuletzt den großen Nachrichtensendern in den USA. Sie haben Trumps Inszenierung bereitwillig eine breite Bühne geboten.

(aus: »Blätter« 12/2016, Seite 10-13)

Themen: Medien und USA