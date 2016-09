von Krunoslav Stojakovic

Nur fünf Monate konnte sich die selbst ernannte „Vaterländische Koalition“ Kroatiens an der Regierung halten, dann scheiterte das Bündnis aus nationalkonservativer HDZ und dem neoliberalen Wahlbündnis MOST (Brücke) an massivem gesellschaftlichem Protest. Schon am 11. September hält Kroatien vorgezogene Neuwahlen ab.

(aus: »Blätter« 9/2016, Seite 29-32)

Themen: Europa, Neoliberalismus und Parteien