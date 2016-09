Moderne Sklaverei: Unschärfen eines Begriffs | Blätter für deutsche und internationale Politik

Zurückgeblättert

Am 14. August starb mit 76 Jahren der Ökonomie-Professor, Publizist und Politiker Herbert Schui. Der Mitbegründer der Memorandum-Gruppe alternativer Ökonomen schrieb viele Jahre lang für die »Blätter«. Wir erinnern in Dankbarkeit an ihn mit seinem letzten Text in unserer Zeitschrift.

Zu den Beiträgen…