»Legalize it!« oder: Das Scheitern des globalen Drogenkriegs

von Christopher Gottschalk

Seit Juli wagt Uruguay ein Experiment: Der Staat steuert seither die Produktion und Abgabe von Marihuana und will so die Macht der Drogenkartelle brechen. Landesweit bieten rund 30 Apotheken neben Aspirin und Antibiotika nun auch Marihuana an – zu einem Preis von umgerechnet rund 1,30 US-Dollar pro Gramm. Der Preis liegt nicht nur unterhalb dessen, was Konsumenten bislang auf der Straße zahlen müssen; auch die Qualität der Droge soll durch den kontrollierten Anbau höher sein als auf dem Schwarzmarkt. Pro Woche darf jede Person maximal zehn Gramm Marihuana kaufen.

(aus: »Blätter« 8/2017, Seite 89-96)

Themen: Krieg und Frieden, Gesundheit und Lateinamerika