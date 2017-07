Wer Kinderarmut sät, wird Altersarmut ernten | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Jürgen Borchert

Die Gesetzliche Rentenversicherung ließ bei ihrem Start vor 60 Jahren, am 23. Februar 1957, ein Sterntalermärchen wahr werden: Ohne dass sie jemals einen Beitrag in das neue System der Produktivitätsrente gezahlt hatten, erhielten die hungerleidenden Rentner der Nachkriegszeit buchstäblich über Nacht lohnersetzende und lebensstandardsichernde Renten.[1] Das Rentenniveau sprang um 60 Prozent in die Höhe und legte damit zugleich die Latte für den Erwartungshorizont fortan sehr hoch.

(aus: »Blätter« 7/2017, Seite 87-98)

Themen: Sozialpolitik, Armut und Reichtum und Demokratie