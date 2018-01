Brandherd Nordkorea: Donald Trump gegen Kim Jong-un

von Michael Paul

Der gefährlichste Brennpunkt der Welt liegt derzeit im Fernen Osten. Die Möglichkeit eines Krieges zwischen den USA und Nordkorea wächst laut US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster mit jedem Tag. Nordkorea sei die „größte unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten“, so McMaster am 2. Dezember 2017 bei einer Rede vor dem Reagan National Defense Forum. „Das heißt, wir sind in einem Wettlauf, ja wirklich, in einem Wettlauf, um dieses Problem zu lösen.“[1]

(aus: »Blätter« 1/2018, Seite 41-51)

Themen: Asien, Atom und USA