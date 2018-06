Trump forever?

von Norman Birnbaum

Der amtierende US-Präsident nähert sich dem Ende der ersten Hälfte seiner ersten Amtszeit und die Partei der Beschwichtiger in den USA wie in Europa denkt, Trump und der Trumpismus würden früher oder später zwangsläufig verschwinden. Die Justiz, Sonderermittler Robert Mueller, die Verrücktheiten des Präsidenten oder jedenfalls das Zusammenwirken all dessen würden schon für seinen Abtritt sorgen. Allerspätestens 2020 werde eine teils erboste, teils ernüchterte, teils verängstigte Wählerschaft sich weigern, ihn wiederzuwählen. Schön wär’s. Trump kam, um zu bleiben.

(aus: »Blätter« 6/2018, Seite 61-68)

Themen: USA, Rassismus und Demokratie