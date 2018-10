Großbritannien vor dem Zerfall:  Der Brexit als englischer Sonderweg?

von Anthony Barnett

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens treten nun in ein entscheidendes Stadium ein. In dieser Situation fragen mich europäische Kollegen immer wieder, was ich erwarte: Wird es ein Abkommen geben? Und wenn ja: Kann Theresa May ihre konservative Regierung zusammenhalten? Würde das britische Parlament die Übereinkunft ablehnen? Könnte Großbritannien tatsächlich einen harten Bruch mit der Europäischen Union vollziehen? Wird Labour-Chef Jeremy Corbyn Premierminister?

(aus: »Blätter« 11/2018, Seite 93-98)

Themen: Europa, Demokratie und Konservatismus