Nutzen wir unsere letzte Chance!

von Naomi Klein

„Ich kann sie nicht ausstehen, diese Leute, die dir dein Auto wegnehmen wollen, deine Flugreisen; die dir Vorschriften machen wie ‚Nimm nach Kalifornien gefälligst den Zug‘ oder dir sagen ‚Du darfst keine Kühe mehr halten‘!“ So tönte US-Präsident Donald Trump, als er in El Paso im Wahlkämpferstil seine erste Salve gegen den aktuellen „Green New Deal“-Entschließungsantrag abfeuerte, der zweifellos viele weitere folgen werden. Eingebracht wurde die Vorlage von der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Senator Ed Markey, beide gehören der Demokratischen Partei an.

(aus: »Blätter« 4/2019, Seite 65-72)

Themen: Ökologie, Globalisierung und USA