Die rechte Gefahr

von Caro Keller

Nach dem Mord an Walter Lübcke, der am 2. Juni 2019 offensichtlich von einem Neonazi auf der Terrasse seines Hauses bei Kassel erschossen wurde, entzündete sich eine bemerkenswerte gesellschaftliche Debatte. Bemerkenswert war sie deshalb, weil sie diese Tat – anders als bei anderen neonazistischen Gewalttaten – nicht einem „verwirrten Einzeltäter“ zuschrieb. Vielmehr wurde allgemein betont, wie sehr sich seit 2013 der Diskurs in Deutschland nach rechts verschoben hat, wie erschreckend normal rechte Hetze geworden ist – und dass diese Entwicklung die terroraffine Neonaziszene ermutigt, zur Tat zu schreiten. Selbst führende CDU-Politiker*innen wiesen darauf hin, dass die AfD zu dieser Verrohung massiv beigetragen hat.

(aus: »Blätter« 8/2019, Seite 121-123)

Themen: Rassismus, Demokratie und Rechtsradikalismus