EU-Wahl 2024: Aus Fehlern lernen

Die Wahl Ursula von der Leyens zur neuen EU-Kommissionspräsidentin stellt einen Rückschlag für all jene Versuche dar, das Europäische Parlament durch das Spitzenkandidatenprinzip zu stärken. Der Vorschlag des Europäischen Rats hat in den letzten Wochen nicht nur für Ernüchterung und Empörung gesorgt, sondern auch viele Fragen zur Zukunft der Demokratie in der EU aufgeworfen. Dabei war am Abend des 26. Mai doch so viel von Wandel und einer breiten Allianz der progressiven Kräfte die Rede gewesen.

(aus: »Blätter« 8/2019, Seite 9-12)

