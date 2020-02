Nach dem Brexit ist vor den Verhandlungen

Drei Jahre hat es gedauert, jetzt aber ist die Brexit-Debatte entschieden – zumindest auf den ersten Blick. Die Briten jedenfalls sind im vergangenen Dezember in Massen auf die frechste Lüge des Wahlkampfs hereingefallen. Millionen haben geglaubt, was die flotteste Parole verhieß: „Get Brexit done!“, hatten die Konservativen gefordert, zu Deutsch: „Den Brexit durchziehen!“ Und genau das wollen all jene, die Boris Johnson letztlich zu einer überwältigenden Mehrheit verholfen haben.

Schon am 20. Dezember, und damit gerade einmal eine Woche nach der Wahl, wurde das Austrittsabkommen im britischen Parlament in zweiter Lesung angenommen. Nachdem auch das Europäische Parlament seinen Segen erteilt hatte, konnte Großbritannien am 31. Januar in aller Form den Austritt aus der EU vollziehen. Und Millionen Wähler der Tories glauben allen Ernstes, damit sei die Sache ausgestanden, sie hätten den Brexit endlich über die Bühne gebracht und könnten sich anderen Dingen zuwenden.

Doch weit gefehlt. Seit dem Austritt befinden sich das Vereinigte Königreich und die Europäische Union in der vertraglich vereinbarten Übergangsperiode. Diese dauert bis Ende Dezember 2020 an, kann auf Antrag aber im gegenseitigen Einvernehmen um ein oder zwei Jahre verlängert werden. Bis zum 31. Dezember 2020 ändert sich zunächst wenig im gegenseitigen Verhältnis.