Ausgabe Februar 2020

1.12. – EU. Die neue Europäische Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen tritt offiziell das Amt an (vgl. „Blätter“, 1/2020, S. 125). Großbritannien ist in der Kommission nicht mehr vertreten. – Am 9.12. beantragt Luxemburgs Außenminister Asselborn in einem Brief an den neuen EU-Außenbeauftragten Borrell, die Anerkennung der von Israel besetzten Palästinensergebiete als „Staat Palästina“ auf die Tagesordnung zu setzen. Dies könne die angestrebte Zwei-Staaten-Lösung unterstützen und für eine fairere Ausgangslage sorgen. – Am 12./13.12.