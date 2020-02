Israelkritik gleich Antisemitismus?

von Irene Runge

In der Januar-Ausgabe erklärte »Blätter«-Mitherausgeber Micha Brumlik den Antisemitismus und Rassismus in Ostdeutschland aus der politischen Kultur der untergegangenen DDR. Demgegenüber beleuchtet »Blätter«-Mitherausgeberin Irene Runge die positive Rolle, die die DDR in ihrer Endphase für die Wiederbelebung jüdischen Lebens in der Bundesrepublik spielte.