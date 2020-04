Flatten the Curves: Corona und die Klimakrise

Noch vor wenigen Wochen stand die Forderung nach wirksamem Klimaschutz im Zentrum der politischen Debatte. Fridays for Future brachte massenhaft Jugendliche zu Großdemonstrationen gegen die Klimakatastrophe und für einen radikalen ökologischen Umbau auf die Straße. Doch nun hat sich die Lage in Windeseile komplett verändert. Der unsichtbare Covid-19-Erreger hat die Straßen und öffentlichen Plätze leergefegt. Um die Ländergrenzen und gar Kontinente übergreifende Ausbreitung der Infektion zu stoppen, bleibt gar keine andere Wahl: runter von den Straßen, raus aus der Öffentlichkeit und zurück in die mehr oder wenig abgeschotteten Wohnungen. An die Stelle des kürzlich noch erfahrbaren vielfachen Engagements für einen gerechten Klimaschutz tritt jetzt das „Social Distancing“, also der Verzicht auf persönliche Nähe.