Im Fadenkreuz der Geopolitik | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Achim Engelberg

Vor drei Jahren, am 21. November 2013, begannen die Proteste auf dem Maidan Nesaleschnosti, dem Unabhängigkeitsplatz, in Kiew, die alsbald den Namen Euromaidan tragen sollten. Euromaidan deshalb, weil zuvor die ukrainische Regierung die kurz vor dem Abschluss stehenden Assoziierungsverhandlungen mit der EU abgebrochen hatte, was Tausende wütender Menschen auf die Straße trieb. Was folgte, ist Geschichte: erst der Rückzug der Regierung Janukowitsch und anschließend die Okkupation der Krim wie von Teilen der Ostukraine unter Beteiligung russischer Truppen. Seither ist die Ukraine ein teilweise besetztes Land wie Moldawien. Dabei existiert die staatlich unabhängige Ukraine überhaupt nur ein Vierteljahrhundert, ein Wellenschlag in der Weltgeschichte.

(aus: »Blätter« 11/2016, Seite 61-67)

Themen: Krieg und Frieden, Europa und Russland