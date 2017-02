von Claus Heinrich

Am 1. Januar trat der österreichische Außenminister Sebastian Kurz sein Amt als neuer Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an – und ein Ziel hat er schon mit seinem Antrittsbesuch im ostukrainischen Mariupol erreicht: Er wurde von der österreichischen Nachrichtenagentur APA zum meistzitierten Politiker der Woche gekürt.

(aus: »Blätter« 2/2017, Seite 17-20)

Themen: Konservatismus, Außenpolitik und Europa