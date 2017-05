Lateinamerika: Der Fall Odebrecht oder Korruption ohne Grenzen | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Victoria Eglau

Wenn es einen Namen gibt, der in den vergangenen Monaten in Lateinamerika grenzüberschreitend Empörung ausgelöst hat, dann ist es „Odebrecht“. Er stand auf den Plakaten Hunderttausender Demonstranten in Brasilien, der Dominikanischen Republik und Peru, die wütend gegen die Bestechlichkeit ihrer Politiker protestierten. Der Name des weltweit agierenden brasilianischen Baukonzerns avancierte in Lateinamerika innerhalb kürzester Zeit zu einem Synonym für Korruption.

(aus: »Blätter« 6/2017, Seite 25-28)

Themen: Korruption, Lateinamerika und Soziale Bewegungen