Der Geist des Trumpismus oder: Was Steve Bannon wirklich will | Blätter für deutsche und internationale Politik

Was hat Donald Trump mit Amerika vor? Seine Anhänger wissen es nicht. Seine Partei weiß es nicht. Nicht einmal er selbst scheint es zu wissen. Doch wenn es um eine politische Vision des Trumpismus geht, ist nicht Trump derjenige, an den man sich halten sollte. Es ist vielmehr seine Graue Eminenz, Stephen K. Bannon, der Chefstratege der Trump-Administration. Bannon hat Arbeiterklasse-Wurzeln in Virginia. Ein Ausflug in die Navy und ein Diplom der Harvard Business School, gefolgt von einer Karriere bei Goldman Sachs, führten ihn in andere Gefilde. Er zog nach Los Angeles, um für Goldman in Medien- und Unterhaltungsgeschäfte zu investieren, bevor er dann seine eigene, auf Medien spezialisierte Investmentbank gründete.

(aus: »Blätter« 3/2017, Seite 55-67)

Themen: USA, Demokratie und Rechtsradikalismus