Tschechien: Die Stunde der Populisten?

von Alena Wagnerová

Kaum beachtet von der deutschen Öffentlichkeit droht in einem weiteren mittelosteuropäischen Land ein Triumph populistischer Kräfte. In Tschechien hat die ANO von Andrej Babiš gute Aussichten, die Parlamentswahlen am 20./21. Oktober zu gewinnen. Der politische Aufstieg des schwerreichen Unternehmers erklärt sich wesentlich aus dem Scheitern der etablierten und gemäßigten Rechten: Mit dem vorzeitigen Ende der Regierung von Ministerpräsident Petr Nečas von der liberalkonservativen ODS im Sommer 2013 durchschritt die tschechische Politik zweifellos ihre Talsohle nach der Samtenen Revolution 1989.

(aus: »Blätter« 10/2017, Seite 33-36)

Themen: Europa, Demokratie und Korruption