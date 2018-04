Zwei Völker - zwei Staaten: Die israelische Überlebensfrage

von Jörn Böhme

Am 14. Mai dieses Jahres begeht der Staat Israel seinen 70. Geburtstag. Und selten in seiner jüngeren Vergangenheit war die Lage so angespannt – in seiner näheren Umgebung, aber auch im Inneren des Landes. Mit dem Syrien-Krieg, an dem auch alle regionalen Großakteure beteiligt sind, spitzt sich der Konflikt zwischen Israel und dem Iran massiv zu. Gleichzeitig wird das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern anscheinend immer aussichts- und hoffnungsloser. So hat der „Marsch der Rückkehr“ gegen den israelischen Grenzzaun bereits zu zahlreichen Toten auf palästinensischer Seite geführt. Von immer mehr Akteuren wird das Konzept der Zweistaatenregelung daher mittlerweile für tot erklärt.

(aus: »Blätter« 5/2018, Seite 47-53)

Themen: Naher & Mittlerer Osten, Außenpolitik und Krieg und Frieden