von Kristin Helberg

Der Krieg in Syrien scheint sich seinem Ende zu nähern. Präsident Baschar al-Assad hat gesiegt, jetzt müssen nur noch die vielen syrischen Geflüchteten nach Hause gehen und alles wäre – aus europäischer Sicht – in bester Ordnung. Doch leider ist es nicht so einfach.

(aus: »Blätter« 11/2018, Seite 83-92)

Themen: Naher & Mittlerer Osten, Krieg und Frieden und Menschenrechte