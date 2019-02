Bleiben wir beharrlich!

von Norman Birnbaum

Am 4. Januar 2019 starb im Alter von 92 Jahren der Soziologe und bedeutende Intellektuelle Norman Birnbaum. Über 20 Jahre, seit Januar 1998, war er Mitherausgeber der »Blätter« und damit das erste nichtdeutsche Mitglied dieses Kreises (seit Mai 2011 zählen auch Seyla Benhabib und Saskia Sassen dazu). Vor allem aber war Norman Birnbaum ein universalistisch gebildeter Grenzgänger: zwischen Wissenschaft, Journalismus und Politik, aber auch zwischen den USA und Europa. Bereits ab Mitte der 1950er Jahre studierte er in Deutschland und Frankreich; und so wünschte ihn sich Wolfgang Abendroth, wie uns dessen Tochter Elisabeth mitteilte, 1965 in einem Brief an Adorno auf den Soziologielehrstuhl an der Universität Marburg.

(aus: »Blätter« 2/2019, Seite 92-94)

Themen: Demokratie, Europa und USA