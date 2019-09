Autoritär versus liberal: Polen am Scheideweg

von Jan Opielka

Danzig, das polnische Gdańsk, ist eine besondere Stadt. Einst reicher Teil der Hanse, in der Zwischenkriegszeit als freie Stadt Zankapfel zwischen Polen und dem Dritten Reich, in den Jahren des polnischen Sozialismus eine der Hochburgen der blutig niedergeschlagenen Arbeiterproteste im Jahr 1970 – und zehn Jahre später Geburtsort der Solidarność-Bewegung. Zu Beginn dieses Jahres schien es aus einem tragisch-traurigem Anlass so, als könnte die Stadt erneut den Beginn von etwas Größerem im Land markieren: die Eindämmung der wachsenden Spannungen und des sich ausbreitenden Hasses in der polnischen Gesellschaft. Am 13.

(aus: »Blätter« 10/2019, Seite 51-58)

Themen: Demokratie, Europa und Parteien