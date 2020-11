Wie erklärt sich unser Niedergang?

Schwer ist es, über die zerklüftete, umkämpfte Gegenwart zu schreiben, in der die Politik noch nicht zur Geschichte geronnen ist. Der niederländische Autor Geert Mak versucht es trotzdem – und zwar mit großem Erfolg. Nach seinem vielgelesenen und mannigfach übersetzten Buch „In Europa. Eine Reise durch das 20. Jahrhunderts“ aus dem Jahr 2004 ist nun mit „Große Erwartungen. Auf den Spuren des Europäischen Traums“ die Fortsetzung erschienen, über die Jahre 1999 bis 2019. Während das erste Buch zuversichtlich endete, ist das neue Werk düster, genau wie schon sein hellsichtiges USA-Buch aus dem Jahr 2012 (vgl. die Besprechung in „Blätter“, 8/2013). Dieses zeigte ein Land, in dem viele glauben, ihren Kindern werde es schlechter gehen und immer mehr Politiker würden nur sich selbst verkaufen – obwohl von einem US-Präsidenten Trump damals noch nicht die Rede war. Beide, die USA wie die EU, heißt es nun im Vorwort von „Große Erwartungen“, konnten betrachtet werden „als Projekte, mit denen freie Bürger den Verlauf der Geschichte selbst zu bestimmen versuchten“, als Projekte, „deren Ursprünge in den Idealen der Aufklärung lagen, in der Idee der Menschenrechte, der Idee von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.