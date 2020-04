Die Vergessenen der Coronakrise: Flüchtlinge an Europas Grenzen

Weltweit haben Regierungen drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen. Dabei droht jedoch eine ganz besonders gefährdete Gruppe von Menschen unter die Räder zu geraten: Rund um den Globus harren Millionen Flüchtlinge unter desaströsen hygienischen Bedingungen auf engstem Raum in elendigen Dauerprovisorien aus – Tausende von ihnen an den Außengrenzen der EU, wo sich die Situation in den letzten Wochen dramatisch zugespitzt hat.

In den dortigen Flüchtlingslagern droht bei einem Corona-Ausbruch eine humanitäre Katastrophe. Viele sind hoffnungslos überfüllt, so auch das Lager bei Moria auf Lesbos, das größte auf den griechischen Inseln. Über 20 000 Menschen leben in dem für weniger als 3000 Geflüchtete ausgelegten Durchgangslager, viele von ihnen schon seit Monaten oder gar Jahren. Unversorgte Krankheiten, Gewalt und Demütigungen gehören zum Alltag.

Angesichts der staatlichen Vernachlässigung ist es einzig der Initiative der Geflüchteten selbst zu verdanken, dass bislang kein Fall von Covid-19 in Moria festgestellt wurde. Eine Ausbreitung ließe sich kaum eindämmen, denn die hygienischen Zustände sind katastrophal: Abstand halten ist so gut wie unmöglich, allein vor der Essenausgabe müssen die Menschen täglich dichtgedrängt warten. Über hundert Flüchtlinge teilen sich eine Toilette, sauberes Wasser und Seife sind häufig nicht verfügbar.