Prekäre Heimat Europa

In jeder schweren Krise Europas taucht sie zuverlässig wieder auf: die Frage nach der europäischen Identität. Auch als zuletzt über den gewaltigen Rettungsfonds diskutiert wurde, mit dem die EU die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie abfedern will, folgte unweigerlich der Einwand, der Zusammenhalt unter Europas Bürgern reiche nicht, um milliardenschwere Finanztransfers zu akzeptieren. Dafür, so die Euroskeptiker, denken und fühlen die Europäer noch viel zu national, und das mit gutem Recht. Genau umgekehrt argumentieren die EU-Freunde: Gehe es nach den Bürgern, wäre längst mehr Zusammenarbeit möglich, lediglich die oftmals national bornierten Regierungschefs träten auf die Bremse. Zumindest mit Blick auf den Recovery Fund, für den Umfragen in Deutschland große Zustimmung verzeichnen, scheint sich das zu bestätigen.

Wer nach einem frischen Zugang zu dieser bisweilen ritualisiert wirkenden Debatte sucht, kommt am neuen Buch von Johny Pitts nicht vorbei. Das gilt umso mehr, als der junge britische Journalist nicht versucht, eine europäische Identität im großen historischen Draufblick zu bestimmen. Er will auch keine ideelle Legitimation für politische Strategien zur Erweiterung – und erst recht nicht zur Abwicklung – der EU liefern.