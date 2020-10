50 Jahre nach Allende: Aufbruch in ein neues Chile?

Wenn die Chilen*innen am 25. Oktober aufgerufen sind, über eine neue Verfassung abzustimmen, hat das gleich in zweifacher Hinsicht historischen Charakter: Nicht nur könnte per Plebiszit „die erste legitime Verfassung“ Chiles angenommen werden, wie der chilenische Historiker Gabriel Salazar betont. Die Abstimmung fällt zudem fast auf den Tag genau mit einem historischen Datum zusammen: Am 24. Oktober 1970 wurde Salvador Allende vom Parlament im Präsidentenamt bestätigt. Er war der wohl bedeutendste demokratische Sozialist der Geschichte. Heute ist Allende für viele Chilen*innen eine Inspiration für die Zukunft.

Als am 18. Oktober 2019 tausende Menschen aus den U-Bahn-Stationen auf die Straßen der Hauptstadt Santiago strömten, erinnerten sich viele an die letzten Worte Allendes: „In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollt ihr wissen, dass sich früher oder später, sehr bald, erneut die großen Straßen auftun werden, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht“, sagte der Präsident kurz vor seinem Tod am 11. September 1973 in einer Rede, während die Luftwaffe bereits das Regierungsgebäude La Moneda bombardierte.