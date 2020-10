Die schäbigste Waffe von allen

Vergewaltigungen in Kriegen hat es immer gegeben. Bereits antike Texte geben Zeugnis davon. Aber lange galten diese Gewalttaten als gewissermaßen natürliche Begleitumstände – „Boys will be Boys“, und Soldaten erst recht. Seit einigen Jahrzehnten jedoch wächst das Verständnis, dass sexualisierte Gewalt nicht nur eine Folge von bewaffneten Konflikten ist, sondern häufig strategisch als Kriegshandlung eingesetzt wird. Sie ist, wie Christina Lamb schreibt, „die schäbigste Waffe, die es gibt“.

Die Auslandskorrespondentin der „Sunday Times“ hat in den vergangenen Jahren viele Kriegsschauplätze dieser Welt bereist. Sie war im Irak und in Syrien, in Myanmar und im Kongo, in Ruanda, in Bosnien-Herzegowina, in Nigeria, in Argentinien und in Bangladesch. Überall hat sie lange Gespräche mit Überlebenden von sexualisierter Gewalt geführt und ihre Geschichten gesammelt. Außerdem sprach sie mit Aktivistinnen und Fluchthelfern, und sogar mit Vergewaltigern hat sie Interviews geführt.

Diese Berichte machen sprachlos. „Jeden Tag kamen zwei oder drei Soldaten, um mich zu vergewaltigen. Ich schloss die Augen und betete, dass es bald vorüber sein möge. Ich weiß nicht mehr, wie lange das so ging, vielleicht drei Monate“, erzählt zum Beispiel eine Filipina, die 1944 in die Gewalt japanischer Soldaten geriet.