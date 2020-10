Nach Morales: Bolivianische Restauration?

Wenn die bolivianische Bevölkerung am 18. Oktober an die Urnen tritt, um ein neues Staatsoberhaupt und das Parlament zu wählen, geht es um nichts weniger als das Erbe der Regierung von Ex-Präsident Evo Morales, der das Land zwischen 2006 und 2019 geführt hat. Gelingt dessen Movimiento al Socialismo (MAS) ein knappes Jahr nach Morales‘ überraschendem Sturz die triumphale Rückkehr in den Präsidentenpalast? Oder verleiht der Sieg eines Anti-MAS-Kandidaten dem putschähnlichen Ende der damaligen Regierung im Nachhinein demokratische Weihen und besiegelt damit endgültig das Ende der Ära Morales?[1]

Nachdem die konservative Interimspräsidentin Jeanine Áñez angesichts katastrophaler Umfragewerte kurzfristig ihre Kandidatur zurückgezogen hat, verbleiben im Kern zwei Szenarien. Das wahrscheinlichste: ein Wahlsieg von Carlos Mesa. Der ehemalige Präsident präsentiert sich als moderat-sozialliberaler Kandidat, der programmatisch zwischen dem sozialistischen MAS und den konservativ-neoliberalen Kräften um Áñez steht. Glaubt man den jüngsten Umfragen, dürfte es für Mesa zwar nicht für einen Sieg in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen reichen. Die darauffolgende Stichwahl würde er aber aller Voraussicht nach gewinnen. Ein MAS-Sieg – das zweite Szenario – schien lange durchaus möglich, ist mit dem Rückzug der Interimspräsidentin aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.