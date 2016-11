VW & Co.: Lasst die Aktionäre haften! | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Gerd Grözinger

Gleich drei deutsche Wirtschaftsschwergewichte stehen im Moment massiv unter Druck: Volkswagen muss in den USA 15 Mrd. US-Dollar zahlen und erwartet dort noch mehr an Strafen und Vergleichszahlungen (von den Klagen gegen seine Tochterfirma Audi ganz zu schweigen). Die Deutsche Bank ist in gut 7800 Prozesse verwickelt; allein in den USA hat sie wegen unzulässigen Finanzgebarens mit einer Forderung im zweistelligen Milliardenbereich zu kämpfen. Und die deutschen Atomenergieversorger werden ihre gewaltigen buchhalterischen Rückstellungen zur Atomlagerung plus einem Aufschlag an den Staat zu transferieren haben.

(aus: »Blätter« 12/2016, Seite 35-36)

Themen: Wirtschaft und Kapitalismus