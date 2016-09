Mehr Solidarität wagen: Für eine Weltsozialpolitik | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Thomas Gebauer

Zum bedauerlichen Zustand gegenwärtiger Politik gehört, dass sie immer wieder erstaunt auf Missstände reagiert, die sie zuvor selbst befördert hat. Dies zeigte sich exemplarisch an der sogenannte Flüchtlingskrise, die vor genau einem Jahr in Europa ihren Höhepunkt erlebte. Aber auch der Klimawandel, die Finanzkrise, der Hunger und die vielen kriegerischen Konflikte, die heute allerorten für Verheerungen sorgen, sind nicht vom Himmel gefallen. Vielmehr sind sie Ergebnis einer Politik, die sich mehr und mehr den Vorgaben der kapitalistisch geprägten Ökonomie unterworfen hat und sich so in ihren Handlungsmöglichkeiten selbst einschränkte.

(aus: »Blätter« 9/2016, Seite 101-112)

Themen: Entwicklungspolitik, Armut und Reichtum und Globalisierung