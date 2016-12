Frankreich: Schockstrategie gegen Le Pen | Blätter für deutsche und internationale Politik

von Steffen Vogel

In Frankreich gleicht Politik traditionell einem Zweikampf: Die Stichwahl um Parlamentssitz und Präsidentenamt fechten stets zwei Kandidaten aus. Und sie gehören in der Regel zwei klar abgegrenzten politischen und weltanschaulichen Lagern an: der Linken und der gemäßigten Rechten. Bei den kommenden Präsidentschaftswahlen im April und Mai 2017 ist gar eine verstärkte Zuspitzung zu erwarten. Denn die Konservativen haben ihr Profil bereits deutlich geschärft: Ihr Spitzenkandidat François Fillon steht für ein markant rechtes Programm. Damit ist der Boden für eine erneute „demokratische Polarisierung“ (Jürgen Habermas) bereitet.

(aus: »Blätter« 1/2017, Seite 11-14)

Themen: Konservatismus, Europa und Rechtsradikalismus