Agitatorische Totenmesse

von Tamara Tischendorf

„Amerikas Sokrates“, „akademischer Aktivist“ und „letzter lebender Linksintellektueller“: Das sind nur einige der unzähligen Etiketten für Noam Chomsky. Ja, er publiziert immer noch, der 1928 geborene Linguist von Weltruhm, der bis zu seiner Emeritierung als Professor für Linguistik und Philosophie am renommierten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, lehrte. Dabei begründete er seinen guten Ruf als Sprachwissenschaftler bereits Ende der 1950er Jahre. Damals veröffentlichte er die These, dass grundlegende grammatikalische Strukturen bei jedem Menschen von Geburt an angelegt seien.

(aus: »Blätter« 10/2017, Seite 121-123)

Themen: USA, Armut und Reichtum und Kapitalismus