von Laurie Penny

Was glaubt ihr wohl, was die mit ihren roten Haaren

und dem Makeup bezweckt? Die will Beachtung. Und mit den Texten? Dasselbe. Dieses Miststück ist eine Hure, die soll an Schwänzen ersticken.

– 4chan, 2016

Diese nette Laurie Penny beim New Statesman ist doch in Wahrheit ein konservativer Maulwurf, der die Linke von Innen zersetzen will.

– Alex Massie, »TheSpectator«, 2013

Hängt diesen Clown. Hängt Laurie Penny.

– Urban75 (linkes Forum in Großbritannien), 2011

(aus: »Blätter« 7/2018, Seite 77-89)

Themen: Feminismus, Kultur und Medien